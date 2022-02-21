Постпред США при ОБСЕ: Признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет являться нарушением суверенитета Украины

Постпред США при ОБСЕ заявил, что признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет являться нарушением суверенитета Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон будет делать все для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, пока «не поедут танки и не полетят самолеты».