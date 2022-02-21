Постпред США при ОБСЕ: Признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет являться нарушением суверенитета Украины

Постпред США при ОБСЕ заявил, что признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет являться нарушением суверенитета Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон будет делать все для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, пока «не поедут танки и не полетят самолеты».
2022-02-21T19:50:48+03:00
2022-02-21T19:59:50+03:00
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19:50, 21 февраля 2022
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