МИД Эстонии призвал ЕС ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР

Как ожидается, соответствующее решение о статусе республик Россия примет сегодня. Эстонское внешнеполитическое ведомство отметило, что решение о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР станет «грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины».