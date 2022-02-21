МИД Эстонии призвал ЕС ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР

Как ожидается, соответствующее решение о статусе республик Россия примет сегодня. Эстонское внешнеполитическое ведомство отметило, что решение о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР станет «грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины».
2022-02-21T19:39:01+03:00
2022-02-21T19:41:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:39, 21 февраля 2022
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