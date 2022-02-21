Мантуров: В России до конца этого года будет выпущен первый серийный электромобиль

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России до конца этого года будет выпущен первый серийный электромобиль. «Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России до конца года», — передают в пресс-службе ведомства слова министра.
2022-02-21T19:20:34+03:00
2022-02-21T19:20:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:20, 21 февраля 2022
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