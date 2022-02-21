Пашинян принял приглашение Путина посетить Россию. «С учетом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна посетить нашу страну с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято», – сообщили в Кремле.
2022-02-21T19:01:41+03:00
2022-02-21T19:04:37+03:00
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19:01, 21 февраля 2022
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