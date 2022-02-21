Матвиенко: Угроза санкций — это больно и неприятно, но время пришло, пора принимать решения, откладывать нельзя

Выступая на заседании Совета безопасности России, глава Совета Федерации заявила, что жители Донецка и Луганска оказались заложниками антирусского проекта. По словам Матвиенко, Запад пытается столкнуть два славянских братских народа.
2022-02-21T18:03:57+03:00
2022-02-21T18:12:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:03, 21 февраля 2022
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