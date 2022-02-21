Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 10 ноября 2020 года

Об этом свидетельствуют данные торгов. Евро подскочил выше 90 рублей впервые с 26 января. Падение российских акций ускорилось на опасениях признания Россией независимости ДНР и ЛНР, индексы упали на 14-17%.
2022-02-21T18:05:00+03:00
2022-02-21T19:03:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2983200-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3624810.jpeg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:05, 21 февраля 2022
Загрузка комментариев...