Медведев: Мы знаем, что будет происходить в случае признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР, давление будет беспредельным, но мы знаем, как ему противостоять. По его словам, Запад попросит вернуться к диалогу по стратегической безопасности через какое-то время, если Россия признает Донбасс, как это было после 2008. Медведев подчеркнул, что если ситуация будет развиваться без улучшения, остается признать ЛНР и ДНР. Он добавил, что подавляющее большинство граждан РФ поддержали бы признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР