Медведев: Мы знаем, что будет происходить в случае признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР, давление будет беспредельным, но мы знаем, как ему противостоять. По его словам, Запад попросит вернуться к диалогу по стратегической безопасности через какое-то время, если Россия признает Донбасс, как это было после 2008. Медведев подчеркнул, что если ситуация будет развиваться без улучшения, остается признать ЛНР и ДНР. Он добавил, что подавляющее большинство граждан РФ поддержали бы признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР
2022-02-21T17:49:44+03:00
2022-02-21T17:54:53+03:00
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17:49, 21 февраля 2022
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