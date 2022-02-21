Бортников: Один военнослужащий Украины из числа пытавшихся проникнуть на территорию России, захвачен в плен

Бортников в ходе заседания Совбеза сообщил, что один военнослужащий Украины из числа пытавшихся проникнуть на территорию России, захвачен в плен. Глава ФСБ подчеркнул, что две диверсионные группы шли на территорию РФ с непризнанной ЛНР и со стороны Мариуполя.
2022-02-21T17:37:48+03:00
2022-02-21T17:42:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2983186-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3624798.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:37, 21 февраля 2022
Загрузка комментариев...