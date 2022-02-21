Путин: Макрон утверждает, что руководство Украины готово к выполнению Минских соглашений

Владимир Путин в ходе заседания Совбеза заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что руководство Украины готово к выполнению Минских соглашений и даже вносит свежие идеи по их выполнению.
2022-02-21T17:25:38+03:00
2022-02-21T17:29:43+03:00
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17:25, 21 февраля 2022
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