Козак: Очевидно, что Украине и ее западным союзникам Донбасс не нужен ни при каких условиях

Очевидно, что Украине и ее западным союзникам Донбасс не нужен ни при каких условиях, — в этом уверен замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Выступая на внеочередном заседании Совбеза, Козак сказал, что переговорный процесс по Минским соглашениям находится на нулевой отметке с 2015 года.