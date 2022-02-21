Козак: Очевидно, что Украине и ее западным союзникам Донбасс не нужен ни при каких условиях

Очевидно, что Украине и ее западным союзникам Донбасс не нужен ни при каких условиях, — в этом уверен замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Выступая на внеочередном заседании Совбеза, Козак сказал, что переговорный процесс по Минским соглашениям находится на нулевой отметке с 2015 года.
2022-02-21T17:24:34+03:00
2022-02-21T17:30:44+03:00
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17:24, 21 февраля 2022
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