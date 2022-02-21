Путин: Американская сторона заверила, что по принятию Украины в НАТО возможен мораторий

Путин в ходе заседания Совбеза заявил, что американская сторона заверила его, что по принятию Украины в НАТО возможен мораторий.

Президент подчеркнул, что это не уступка, а выполнение планов Запада о подготовке Киева к предстоящему вступлению в альянс.