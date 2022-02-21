В Пензенскую область 22 февраля прибудут свыше 2 тысяч жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Около трети из них – дети, отметили на сайте правительства региона. Отмечается, что в Пензенской области открыто 8 пунктов временного размещения на базе гостиниц и детских лагерей.

«Завтра мы ожидаем два железнодорожных состава с жителями Донбасса. В регион направлено 2 100 жителей, эвакуированных из (самопровозглашенных – прим. ред.) Донецка и Луганска», — говорится в сообщении слова губернатора области Олега Мельниченко.