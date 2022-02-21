Глава самопровозглашенной ДНР попросил Путина признать ДНР как независимое государство

Пушилин просит президента РФ заключить договор с ДНР о дружбе, включая оборонное сотрудничество.

С просьбой о признании к Путину обратился и глава непризнанной ЛНР, Леонид Пасечник просит российского лидера признать ЛНР как независимое государство.