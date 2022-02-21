В Орловской области вводится режим ЧС в целях обеспечения пребывания беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующее решение было принято в ходе внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области.

Речь идет об оперативном использовании средств резервного фонда правительства Орловской области для запуска и функционирования пунктов временного размещения, в том числе, организации питания для беженцев в ПВР.