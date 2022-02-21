Reuters: Украина отрицает сообщение о «диверсионно-разведывательной группе», нарушившей границу РФ

Украина отрицает сообщение о «диверсионно-разведывательной группе», нарушившей границу РФ, — пишет агентство Reuters. Киев назвал это фейком и заявил, что в Ростовской области, где предположительно произошел инцидент, украинских войск не было. Кто именно является автором заявления, агентство не приводит.