Reuters: Украина отрицает сообщение о «диверсионно-разведывательной группе», нарушившей границу РФ

Украина отрицает сообщение о «диверсионно-разведывательной группе», нарушившей границу РФ, — пишет агентство Reuters. Киев назвал это фейком и заявил, что в Ростовской области, где предположительно произошел инцидент, украинских войск не было. Кто именно является автором заявления, агентство не приводит.
2022-02-21T16:27:17+03:00
2022-02-21T16:42:29+03:00
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16:27, 21 февраля 2022
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