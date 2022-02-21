В Сирии негативно относятся к информационной лжи в адрес России, которую поощряют страны Запада. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад отметил, что поток недостоверных сведений и использование методов информационного терроризма для дискредитации РФ приводят к разжиганию войны.

«Действия западных стран ведут к разжиганию войны и подрыву международных Договоренностей. Мы осуждаем ложь и информационный терроризм против России, которые поощряет Запад, и поддерживаем усилия Москвы по решению возникших проблем», — сказал Микдад.