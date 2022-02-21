ФСБ: От США не поступало никакой информации об угрозе терактов в России

Российские спецслужбы не получали от американских коллег сведений о готовящихся терактах в Москве, Санкт-Петербурге и на границе России и Украины. «Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что от ФБР и ЦРУ США по партнерским каналам подобной информации не поступало», — передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
2022-02-21T15:42:23+03:00
2022-02-21T15:44:10+03:00
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15:42, 21 февраля 2022
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