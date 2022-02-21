Bloomberg: Главы МИД стран ЕС приняли санкции в отношении пяти россиян за участие в организации выборов в ГД в Крыму

Главы МИД стран ЕС приняли санкции в отношении пяти россиян за участие в организации выборов в Госдуму на территории Крыма, об этом агентство сообщает со ссылкой на неназванного представителя ЕС. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки. Имен россиян, подвергнувшихся ограничениям, пока не называют.
2022-02-21T15:39:14+03:00
2022-02-21T15:42:56+03:00
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15:39, 21 февраля 2022
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