Bloomberg: Главы МИД стран ЕС приняли санкции в отношении пяти россиян за участие в организации выборов в ГД в Крыму

Главы МИД стран ЕС приняли санкции в отношении пяти россиян за участие в организации выборов в Госдуму на территории Крыма, об этом агентство сообщает со ссылкой на неназванного представителя ЕС. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки. Имен россиян, подвергнувшихся ограничениям, пока не называют.