Лавров: Запад нагнетает атмосферу, пытаясь создать непреодолимую конфронтацию РФ с НАТО

«Ситуация в мире развивается быстро, это касается в том числе и севера Африки, и ближневосточной проблематики, включая и сирийское урегулирование. К огромному сожалению на наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН 2254, влияетатмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.