Лавров: Запад нагнетает атмосферу, пытаясь создать непреодолимую конфронтацию РФ с НАТО

«Ситуация в мире развивается быстро, это касается в том числе и севера Африки, и ближневосточной проблематики, включая и сирийское урегулирование. К огромному сожалению на наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН 2254, влияетатмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
2022-02-21T15:18:09+03:00
2022-02-21T15:27:53+03:00
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15:18, 21 февраля 2022
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