С заявлениями на получение выплаты в размере 10 тыс. руб. обратились около 4 тыс. жителей Донбасса

Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин. По его словам, 1,2 тыс. человек уже получили средства. Он отметил, что около 8 тысяч беженцев самопровозглашенных республик выехали из Ростовской области в другие регионы России, половина из них — дети. Они направились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.