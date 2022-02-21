С заявлениями на получение выплаты в размере 10 тыс. руб. обратились около 4 тыс. жителей Донбасса

Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин. По его словам, 1,2 тыс. человек уже получили средства. Он отметил, что около 8 тысяч беженцев самопровозглашенных республик выехали из Ростовской области в другие регионы России, половина из них — дети. Они направились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.
2022-02-21T15:17:51+03:00
2022-02-21T15:30:16+03:00
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15:17, 21 февраля 2022
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