Глава МИД Украины Кулеба предлагает провести саммит для формирования новых гарантий безопасности

Глава МИД Украины Кулеба предлагает провести саммит пяти постоянных членов Совета безопасности ООН (США, Великобритании, Франции, России, Китая), Германии и Турции для формирования новых гарантий безопасности, сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Относительно возможного саммита президентов США и РФ. Украина приветствует любые дипломатические усилия, направленные на предотвращение развития конфликта. В то же время мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита», — сказал министр.