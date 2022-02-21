Бывший грузинский президент Саакашвили заявил, что объявляет повторную голодовку из-за плохого лечения

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что объявляет повторную голодовку из-за плохого лечения. В январе он предупреждал о своём намерении, заявляя, что к нему не допускают иностранных врачей и не предоставляют возможность конфиденциально общаться с адвокатами.