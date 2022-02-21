Бывший грузинский президент Саакашвили заявил, что объявляет повторную голодовку из-за плохого лечения

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что объявляет повторную голодовку из-за плохого лечения. В январе он предупреждал о своём намерении, заявляя, что к нему не допускают иностранных врачей и не предоставляют возможность конфиденциально общаться с адвокатами.
2022-02-21T14:50:12+03:00
2022-02-21T14:53:14+03:00
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14:50, 21 февраля 2022
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