Глава украинского МИД Кулёба заявил, что ЕС развернет на Украине согласительную тренировочную миссию

Глава украинского МИД Дмитрий Кулёба заявил, что ЕС развернет на Украине согласительную тренировочную миссию, сообщает ТАСС. Министр сообщил, что Украина и ЕС договорились, что Брюссель представит Киеву комплекс предложений по укреплению кибербезопасности. Ранее Кулёба выразил надежду в скорейшим принятии решения ЕС о введении санкций против России.
2022-02-21T14:34:41+03:00
2022-02-21T14:34:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 21 февраля 2022
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