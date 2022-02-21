Znak: В Минпромторге считают вероятным развитие дефицита свинца в России из-за новых правил сбора и утилизации батарей

В Минпромторге считают вероятным развитие дефицита свинца в России из-за новых правил сбора и утилизации батарей. В распоряжении издания Znak оказался официальный ответ российского ведомства на запрос от 13 предпринимателей сферы свинцовой отрасли (среди них представители: УГМК, ГК АКОМ, Тюменский аккумуляторный завод, «Фрегат», «Концэл», «Электрокабель»). Представители отрасли предупреждали правительство о возможном дефиците свинца.

Как сказано в ответе Минпромторге, пишет Znak, риск дефицита связан с новым законом. С 1 марта 2021 года единственным оператором сбора отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов станет «Росатом» через ФГУП «ФЭО». До вступления в силу новых правил население и бизнес продают свинцовые батареи заводам через частных посредников.

На этом фоне также существует риск повышения импортной зависимости и срыва сроков выполнения государственного оборонного заказа, отметили в ведомстве.