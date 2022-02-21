В непризнанной ДНР объявлена ЧС госуровня

Такое решение было принято из-за остановкой насосной станции и прекращением централизованного питьевого водоснабжения, — передает РИА Новости со ссылкой на МЧС непризнанной ДНР.

В этой связи МЧС организована круглосуточная работа межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Сейчас обеспечен подвоз технической воды населению и трем котельным. Также проводятся работы по подключению системы водоснабжения к скважинам подземных вод, запланировано проведение ремонтных работ.

Население пострадавших районов ДНР обеспечивается питьевой водой согласно графику.