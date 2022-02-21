УНИАН: Украинские авиакомпании не планируют отменять рейсы на фоне возможного вторжения РФ в Украину

Об этом рассказали интернет-изданию авиаперевозчики украинских компаний.

Например, как отметил руководитель авиакомпании Windrose Airlines Владимир Каменчук, ситуация на внутренних перевозках является стабильной:

«Как это ни странно, несмотря на низкий сезон, загрузка на внутренних рейсах увеличилась. Количество рейсов мы не уменьшаем. Все выполняется по расписанию. Я надеюсь, что так будет и дальше», – сказал он.

Каменчук рассказал, что компания до лета не планирует увеличивать количество международных рейсов.