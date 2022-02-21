Госдума и Совет Федерации завтра совместно обсудят ситуацию вокруг Украины

Как отмечает Независимая, в полномочиях нижней палаты ратификация международных договоров, а верхняя санкционирует использование войск за рубежом. Парламент в целом принимает и такие конституционные законы, как в марте 2014-го о присоединении Крыма

В ночью на 22 февраля Россия может дать ответ Украине и Западу, — предупреждал ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он говорил об этом с думской трибуны перед Новым годом.

Официальной реакции на эти высказывания не последовало. Стоит напомнить, что с конца января лидер ЛДПР находится в больнице с коронавирусом. Информированные источники сообщают о тяжелом состоянии Жириновского. Впрочем, в партии эту информацию не подтверждают.