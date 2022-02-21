ФСБ сообщает, что при попадании снаряда с территории Украины по месту несения службы пограничников пострадавших нет

Ведомство также утверждало, что пограничный пункт, полностью разрушенный снарядом с Украины, расположен в 150 метрах от границы.

Сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области со стороны Украины. В ведомстве отметили, что следствием установлены новые факты попадания снарядов по территории Ростовской области в результате обстрелов со стороны Украины. 19 февраля примерно в 5 часов утра неустановленные лица на территории Украины, используя реактивную систему

залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области. В результате было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигли границ населенных пунктов.