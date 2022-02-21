Канцлер Германии Олаф Шольц ответил детям, убийца ли Путин, и должен ли российский президент сесть в тюрьму.

«Путин – убийца?», – спросил у Шольца 5-летний мальчик.

«Он несет ответственность за жизнь людей, которым угрожает опасность», – ответил немецкий политик.

На вопрос девочки о том, должен ли президент РФ сесть в тюрьму, Шольц ответил, снова уходя от прямого ответа на вопрос, что это должны решать граждане России. Тут же политик вспомнил об оппозиционном политике Алексее Навальном, который находится в колонии: «Было бы, конечно, лучше, если бы в России действовали законные правила, как у нас в стране. Но это государство, в котором нельзя чувствовать себя в безопасности, особенно, если ты не согласен с властью. <...> Например, это касается одного человека, который сейчас в России, до этого он находился в Германии, он был отравлен…». Он назвал приговор, по которому политик попал в тюрьму несправедливым.