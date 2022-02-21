Геращенко: В Донбассе начали массово грабить квартиры людей, эвакуированных в Россию

В Донбассе начали массово грабить квартиры людей, эвакуированных в Россию, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своём Telegram. Уточняется, что в Донецке разграблено 56 квартир, а в Макеевке – 42. «Мародеры могли бомбить квартиры не наугад, а целенаправленно, используя списки эвакуированных», – говорится в сообщении. Геращенко также добавил, что «украинцев заставляли покинуть свои дома в Донбассе силой».

Утром 21 февраля МЧС РФ заявило, что всего российскую границу пересекли около 61 тыс. беженцев из непризнанных ЛНР и ДНР. На 12:00 часов по Москве режим ЧС из-за наплыва беженцев ввели 6 регионов: Ростовская, Воронежская, Курская, Пензенская, Саратовская, Волгоградская области. Режим вводят для активизации соответствующих государственных структур по работе с устройством эвакуированных, объясняют власти регионов.

22 февраля готовится принять 1,5 тыс. беженцев Московская область.