Топ по заражениям COVID в российских регионах за последние сутки возглавил Петербург — 9043 случаев

Топ по заражениям COVID по регионам России за последние сутки возглавил Петербург — 9043 случаев. Второе место — Красноярский край (5297), третье — Пермский край (5093), четвёртое — Воронежская область (5082).

Москва заняла 6-ое место (4997), это почти на 1,3 тыс. случаев меньше, чем днём ранее. Рейтинг опубликовало «РИА Новости».

За последние сутки в России выявили 152 тыс. случаев заражения коронавирусом, это минимум с 2 февраля, сообщает оперативный штаб. В стране седьмой день подряд регистрируют более 700 смертей из-за COVID в сутки. Госпитализированы 8 835 человек.