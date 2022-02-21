Песков: Эвакуация жителей Донбасса вызвана провокационными и агрессивными действиями ВСУ в этом регионе

Здесь речь идет о провокационных и агрессивных действиях Вооруженных сил Украины и опасности, которая в этой связи возникла для жизни гражданского населения", — сказал он.

Песков напомнил, что эвакуация проводится по просьбе властей ЛНР и ДНР, «и там на месте масштаб угрозы ощущается гораздо более явно, чем можно себе представить, и в этих условиях главное — обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения».

Представитель Кремля также подчеркнул, что эта мера никак не коррелирует с решением западных стран эвакуировать своих дипломатов из Киева.