Представитель ВОЗ в РФ: Пандемия может подойти к концу в этом году

Пандемия может подойти к концу в этом году, сообщил ТАСС спецпредставитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Есть вероятность, что после «омикрона» в мире не будет больших всплесков заражений. Также Вуйнович сообщил агентству об успешном продвижении переговоров по локализации производства «Спутника V» в ряде стран Ближнего Востока.