Представитель ВОЗ в РФ: Пандемия может подойти к концу в этом году

Пандемия может подойти к концу в этом году, сообщил ТАСС спецпредставитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Есть вероятность, что после «омикрона» в мире не будет больших всплесков заражений. Также Вуйнович сообщил агентству об успешном продвижении переговоров по локализации производства «Спутника V» в ряде стран Ближнего Востока.
2022-02-21T11:17:52+03:00
2022-02-21T11:17:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:17, 21 февраля 2022
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