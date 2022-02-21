Российские войска пока останутся на территории Белоруссии

Они вернутся в пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость, — заявил начальник белорусского генштаба Виктор Голевич. Он подчеркнул, что решение продолжить совместные учения принято руководителями двух стран в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения в Донбассе.

Руководство России и российские военные пока не подтвердили эту информацию. В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что российские войска в обозримом будущем не будут выведены с территории Белоруссии.

Украина , западные страны и НАТО предупреждают об угрозе рсосийского вторжения в связи с концентрацией войск на границе Украины. Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес сомневается в том. Что Россия готова начать полномасштабные военные действия против Украины. Ранее Ходжес предупреждал о возможности ограниченного рсосийского вторжения на Украину.