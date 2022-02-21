Комитет против пыток и «Общественный вердикт»* назвали законопроект о пытках опасным и бесполезным

Комитет против пыток и «Общественный вердикт»* назвали текущий законопроект о пытках опасным и бесполезным и предложили поправки. По мнению общественников, закон выглядят как «плохо прикрытая попытка законодателей как можно быстрее снизить градус напряжения в обществе вместо того, чтобы начать системно бороться с проблемой». Их не устраивает, что законодатели поместили серьёзное нарушение в статью о превышении должностных полномочий, а не выделили отдельную в УК РФ.

Также, по их мнению, законопроект не учитывает то, что пытка — «это всегда продуманное, спланированное и чаще всего коллективное действие, подкрепленное тщательно выбранными орудиями пыток», написано в предложении. Инициатива будто игнорирует то, что пытки — не решение одного из сотрудников «превысить полномочия». Чаще всего такие преступления системны и работают только в условиях сговора группы лиц, считают в Комитете против пыток и «Общественном вердикте»*.

«Проект закона сознательно и грубо не учитывает неотъемлемую часть определения Конвенции, которая говорит о виновности лиц с чьего молчаливого согласия, попустительства или поощрения происходят пытки. Эта часть намеренно пропала, что не мешает авторам на пленарном заседании настаивать на том, что их законопроект соответствует Конвенции. Нередко в закрытой системе ФСИН исполнителями становятся не сотрудники колоний и изоляторов, а лица, в них содержащиеся», — говорится в обнародованной статье общественных организаций.

Авторы статьи, опираясь на многолетний опыт работы с законодательством в данной сфере, сделали вывод, что парламентарии дублируют составы правонарушений, что создаст «правоприменителям удобный способ продолжать работать по старому шаблону» и благоприятней условия для манипуляций следователей.

Общественники предложили свой законопроект с наказанием от 3 до 20 лет за пытки.

* — власти РФ считают иноагентом