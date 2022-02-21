Минфин внес в правительство РФ законопроект о регулировании криптовалют и легализации майнинга

При успешном прохождении тестирования граждане смогут вкладывать средства в цифровые валюты в объеме до 600 тыс. рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный

размер вложений будет ограничен 50 тыс. рублей. «Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений», — сообщает Минфин.