Режим ЧС введут в Саратовской области из-за ожидаемого прибытия жителей Донбасса

Такое поручение дал глава Саратовской области Валерий Радаев на оперативном совещании.

Областному министерству труда и соцзащиты поручено обеспечить проживание жителей, прибывающих на территории региона.

Также сообщалось, что власти Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов заявили, что готовы принять беженцев из непризнанных ДНР и ЛНР.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян более 1 тыс. прибывших в РФ жителей Донбасса получили выплаты в 10 тыс. рублей.