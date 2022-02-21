В школы Ростовской области зачислят около 2 тыс. беженцев из Донбасса. об этом журналистам сообщил министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев. Сейчас в пунктах временного размещения 1 977 ребят школьного возраста. Еще около 1 тыс — дошкольного возраста. Доля детей среди всех эвакуированных в данный регион — 60%, сообщало ранее руководство МЧС РФ. К занятиям дети будут допущены после медосмотра. По данным Минобразования Ростовской области, хотя бы один ребенок есть в пунктах временного размещения 33 муниципалитетов области.
2022-02-21T09:30:11+03:00
2022-02-21T09:48:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2982980-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3624512.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:30, 21 февраля 2022
Загрузка комментариев...