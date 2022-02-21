В школы Ростовской области зачислят около 2 тыс. беженцев из Донбасса. об этом журналистам сообщил министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев. Сейчас в пунктах временного размещения 1 977 ребят школьного возраста. Еще около 1 тыс — дошкольного возраста. Доля детей среди всех эвакуированных в данный регион — 60%, сообщало ранее руководство МЧС РФ. К занятиям дети будут допущены после медосмотра. По данным Минобразования Ростовской области, хотя бы один ребенок есть в пунктах временного размещения 33 муниципалитетов области.