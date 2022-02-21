OCCRP: Швейцарский банк Credit Suisse мог годами обслуживать подозреваемых в военных преступлениях и наркоторговле

Деньги там хранили и семьи некоторых высокопоставленных политиков.

Через немецкую газету Süddeutsche Zeitung журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности получили данные о 18 тысячах счетов. Среди клиентов второго по величине банка Швейцарии указаны предполагаемый член одного из крупных кокаиновых картелей Восточной Европы Родолюб Радулович, бывший руководитель нигерийского подразделения немецкого телеком-гиганта в области электротехники Siemens Эдуард Зайдель, которого обвиняли в причастности к крупному коррупционному скандалу в Нигерии, а также швед Стефан Седерхольм, осужденный по делу о торговле людьми на Филиппинах. По закону финансовые организации обязаны проверять и сообщать о крупных состояниях неясного происхождения и подозреваемых уголовных преступлениях. В расследовании не упоминаются клиенты из России, однако банк обслуживал некоторых политиков и их родственников из постсоветских стран. Семья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 1998 года владела счетом, в котором на пике был 1 миллион долларов. Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева держала в банке в 2008-2012 годах около 23,5 миллионов долларов. В числе клиентов банка были и сотрудники разведки. Так, экс-глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский владел счетом на 1 миллиард долларов.

Credit Suisse отрицает обвинения и называет выводы об обслуживании предполагаемых преступников вырванными из контекста.