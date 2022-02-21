Znak: В Екатеринбурге появилось граффити, посвященное пририсованным «глазам» на картине ученицы Малевича

В Екатеринбурге появилось граффити, посвященное пририсованным «глазам» на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, сообщает Znak. Она стояла на выставке в Ельцин Центре. Работа появилась поверх надписи «We will rock you» в поддержку олимпийцев. Рядом с нарисованным лыжником с уже узнаваемыми «глазам» и формой головы стоит охранник — это отсылка к сотруднику охранной службы, который и пририсовал точки фигурам на картине по просьбе школьников.

16 февраля сообщалось, что картина восстановлена. Ущерб составил 250 тысяч рублей. Охранника намерены наказать в рамках уголовного дела по статье о вандализме.

Ранее Губернатор Свердловский области выразил поддержку в отношении охранника. Он отметил, что мужчина — ветеран двух войн и получил контузию: «Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, «прозрела», такие истории ценятся аукционистами. Васильев не сделал ничего такого, за что его надо строго наказывать. Надеюсь, следователи, которые ведут уголовное дело, проявят к нему снисхождение».