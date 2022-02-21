Президенты Джо Байден и Владимир Путин в общих чертах договорились о проведении саммита

Информацию, о которой впервые объявил офис французского президента Эммануэля Микрона, несколько часов назад подтвердил Белый Дом.

Президент Джо Байден в целом согласился на встречу с президентом Владимиром Путиным после того, как 24 февраля пройдут переговоры между Госсекретарем США Тони Блинкеном и главой МИДа России Сергеем Лавровым — при условии, что Россия не совершит вторжение в Украину, заявил накануне Белый Дом. «Мы всегда готовы к дипломатии, — говорится в письменном заявлении от имени пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки. Мы также готовы наложить быстрые и суровые санкции, если Россия вместо этого выберет войну. И в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время», заявила Псаки, добавив, что и переговоры между Блинкеном и Лавровым возможны только в том случае, если Россия не начнет вторжение.

Подтверждение о договоренности о встрече между президентами США и России пришло после того, как Джо Байден в воскресенье созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения эскалации угрозы со стороны России на украинской границе.