Сегодня Лефортовский суд продолжит выездное заседание по делу политика Алексея Навального

Несмотря на то, что слушания начнутся только через час, у ворот исправительного учреждения уже собрались люди. В основном это представители прессы: журналисты и операторы. Как и во время первого заседания по делу Алексея Навального, которые проходило в начале прошлой недели, съезд с главной дороги на второстепенную заблокирован несколькими сотрудниками госавтоинспекции на двух автомобилях. Силовики разворачивают все подъезжающие машины, кроме служебных, так что проехать к КПП не получится. Однако и пройти без конвоиров прямо к воротам тюрьмы у собравшихся нет шансов. На втором блокпосту, который установлен буквально в 300 метрах от первого, прессу встречают полицейские, которые проверяют документы. Представители суда, приставы здесь не присутствуют, за всеми процедурами, связанными со слушаниями, следят тюремщики. Заседание де юре открытое, однако де факто в актовый зал колонии, где оно проходит, могут попасть только пишущие корреспонденты без любых средств связи. Для остальных организована видеотрансляция с плохим звуком в двух отдельных помещениях.

Алексею Навальному, по словам его адвокатов, грозит минимум 10 лет заключения.