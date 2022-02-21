Малый и средний бизнес стали на 67% чаще занимать деньги у государства в 2021 году, сообщила ТАСС пресс-служба Корпорации МСП. За год 15,4 тыс. предпринимателей получили государственные гарантии и поручительства на сумму более 491 млрд руб. Наибольший прирост получателей в сфере образования — +650%, сфера услуг — +317%, здравоохранение и социальная сфера — +187%, гостиницы и общепит — +135%, а также транспортировка и хранение — +119%.

Руководство Корпорации МСП заявило о намерении увеличить этот показатель в 2022 году: «В 2022 году мы масштабируем «зонтичное» поручительство и дадим возможность получить господдержку даже тем предпринимателям, которым она была недоступна, или банки предлагали ставки под космические проценты», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В топ-10 по оказываемой поддержке с учетом количества субъектов малого и среднего бизнеса, получивших госгарантии за 2021 год, вошли: Москва (1,5 тыс. МСП привлекли гарантии и поручительства на общую сумму 35,6 млрд рублей), Новосибирская область (646 МСП, 9,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (637 МСП, 14,6 млрд рублей).