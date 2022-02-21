Люберецкий городской суд проведет предварительное слушание по делу бывшего губернатора Хабаровского края Фургала

Первое заседание пройдет в закрытом режиме. Более того, оно будет выездным и начнется в стенах Мособлсуда. Как рассказал агентству ТАСС один из адвокатов экс-губернатора Михаил Карапетян, после того, как станет известно, где именно будет проходить рассмотрение по существу, защита обратится к судье Геннадию Цою с просьбой открыть слушания для общественности. По мнению защиты, только это даст реальную возможность людям сформировать свое мнение по поводу виновности чиновника. Тогда же будет решен вопрос и о начале отбора присяжных.

Ранее Верховный суд решил, что рассмотрение дела коллегией присяжных в Хабаровском крае будет необъективным, поэтому материалы и были перенаправлены в Подмосковье.

Сергей Фургал был задержан в июле 2020 года и этапирован в столицу. Ему вменяют причастность к организации убийств и покушение на убийство в начале 2000-х годов.

По делу проходят еще несколько человек. Предварительное слушание начнется в 11 часов.