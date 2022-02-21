Президент США готов к встрече со своим российским коллегой

В Белом доме сообщили, что сначала состоятся запланированные на эту неделю переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Соединенных штатов. По их итогам может пройти встреча президентов двух стан, если российские войска в течение ближайшего времени не вторгнутся на территорию Украины. США подчеркнули, что готовы к любому развитию событий, приоритетным из которых является продолжение дипломатического пути урегулирования ситуации. В Вашингтоне напомнили, что Москву также ждут последствия, если она вместо этого выберет войну.

Накануне во время телефонных переговоров президенты России и Франции договорились организовать встречу контактной группы по Украине. Она может состояться уже сегодня. В ней примут участие представители российской, украинской стороны и ОБСЕ. В ходе переговоров планируется, что они подтвердят свою приверженность прекращению огня и дипломатическому решению кризиса на востоке Украины.

В Кремле отвергают планы по вторжению на Украину и обвиняют США и Запад в поставках оружия Киеву. Якобы это провоцирует украинские власти к силовому противостоянию с Донбассом.