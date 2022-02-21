Оборот похоронного бизнеса в 2021 году в России вырос на 12,5% — до 80,4 млрд руб. Данные исследования рынка опубликовал Росстат. Динамика роста побила 7-летний рекорд. На 15% также увеличилась смертность — до 2,44 млн человек год к году. Различие в цифрах в приросте двух показателей связывают с тем, что жители России начали экономить на похоронных услугах. Бизнес уходит в теневой сектор. Например, москвичи всё чаще стали хоронить своих родственников в Подмосковье, где ценник за место на кладбище в среднем меньше почти в 3 раза — 70 тыс. руб., вместо московского — 200 тыс. рублей, приводит цифры «ЮОО ВОИ Вектор».

Также Росстат пишет, что наибольший показатель оборота данной сферы бизнеса был зафиксирован в Московский области — на 53%, до 6,3 млрд рублей. В остальных регионах рост составил 5-15%, в Москве — 6,8% год к году, до 9,5 млрд рублей.

В Московской области участников рынка, указывающих выручку официально больше, чем в Москве. Основная часть доходов в столице «приходится на прием агентами неучтенных наличных», рассказал Forbes глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.