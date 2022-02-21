Санкции США против России запретят банкам США отрабатывать транзакции с крупными банками России — Reuters

Администрация президента США Джо Байдена подготовила первоначальный пакет санкций против РФ, который запретит банкам США отрабатывать транзакции с крупными банками России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Санкции США также позволят сократить корреспондентские отношения между российскими и американскими банками. Такие отношения банков предполагают, что один банк (корреспондент) хранит депозиты другого (респондента) и осуществляет операции по счету банка-респондента в соответствии с законом и договором.