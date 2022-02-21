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06:29, 21 февраля 2022

Швейцарский банк Credit Suisse отверг обвинения в сотрудничестве с преступниками, на имена которых были открыты счета

«Представленные материалы носят преимущественно исторический характер, в некоторых случаях относятся к 1940-м годам, и основаны на частичной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста», — говорится в заявлении банка.

Ранее стало известно об утечке данных счетов в Credit Suisse. Данные о более чем 18 000 личных и корпоративных банковских счетах, на которых хранится более 100 млрд долларов, были переданы немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Более 50 организаций изучали их несколько месяцев. В своих расследованиях они заявили, что нашли доказательства использования счетов Credit Suisse клиентами, причастными к серьезным преступлениям, включая отмывание денег или незаконный оборот наркотиков.

За счет утечки информации было проведено расследование в отношении президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, у которого OCCRP нашел офшорные компании на Виргинских островах, которые контролировали британскую компанию с активами в 5 миллионов долларов, квартиры вокруг Женевского озера и в Москве стоимостью не менее 7,7 миллиона долларов. Также у семьи Токаева был счет в швейцарском банке в 1998 году с 1 миллионом долларов.


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