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04:45, 21 февраля 2022

Байден согласился встретиться с Путиным — Белый дом

Президент США Джо Байден выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным, если Россия откажется от нападения на Украину, сообщили в Белом доме. Джен Псаки отметила, что встреча Байдена и Путина рассматривается как продолжение контактов Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, намеченных на 24 февраля.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Путину и Джо Байдену провести саммит для решения украинского кризиса. По информации France-Presse, обе стороны согласились на проведение такой встречи, однако Макрон отметил, что она возможна только в том случае, если Россия не нападет на Украину.

В Белом доме также заявили, что Россия, «вероятно, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в скором времени».


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