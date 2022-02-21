Байден и Макрон провели телефонный разговор в воскресенье

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор в воскресенье, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Белого дома.
До этого Макрон также поговорил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор в воскресенье, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Белого дома.
До этого Макрон также поговорил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.